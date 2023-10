Rencontre et dédicaces avec Virginie BULHER 15 Rue du 11 Novembre 1918 Castelmoron-sur-Lot, 25 octobre 2023, Castelmoron-sur-Lot.

Castelmoron-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Venez découvrir l’auteure laparadaise à travers son nouveau roman « L’art délicat de faire bouillir les grenouilles dans de l’eau froide ».

Un thriller captivant écrit au Café du Commerce !

Rencontre, dédicaces et vente de livres..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 14:00:00.

15 Rue du 11 Novembre 1918 Café du Commerce

Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the author from Laparad with her new novel « L’art délicat de faire bouillir les grenouilles dans de l’eau froide » (The delicate art of boiling frogs in cold water).

A captivating thriller written at the Café du Commerce!

Meet the author, book signing and sales.

Venga a descubrir a la autora de Laparad con su nueva novela « L’art délicat de faire bouillir les grenouilles dans de l’eau froide » (El delicado arte de hacer hervir las ranas en agua fría).

Un thriller cautivador escrito en el Café du Commerce

Encuentros, firma y venta de libros.

Entdecken Sie die Autorin aus Laparadaise mit ihrem neuen Roman « L’art délicat de faire bouillir les grenouilles dans de l’eau froide » (Die delikate Kunst, Frösche in kaltem Wasser zu kochen).

Ein fesselnder Thriller, geschrieben im Café du Commerce!

Treffen, Signieren und Buchverkauf.

