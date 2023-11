Batalèra de la Mude 15 rue des puits salants Salies-de-Béarn, 4 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Qu’es aquò ? Venez partager avec Ania et Joan-Francés un moment en béarnais, discussion ouverte à tous, apprenants, locuteurs. C’est dans la salle de la Muda que vous pourrez venir écouter et parler « la lenga nosta ». Un bon moment d’échanges en perspective!

Siatz los planvienguts !.

2023-12-04 fin : 2023-12-04 . .

15 rue des puits salants Salle de la Mude

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Qu’es aquò ? Come and share with Ania and Joan-Francés a moment in Béarnais, a discussion open to all, learners and speakers. It is in the room of the Muda that you will be able to come to listen and speak « la lenga nosta ». A good moment of exchange in perspective!

Siatz los planvienguts!

¿Qué es esto? Ven a compartir con Ania y Joan-Francés un momento en béarnais, un debate abierto a todos, aprendices y hablantes. Puedes venir a escuchar y hablar « la lenga nosta » en la sala Muda. ¡Un buen momento de intercambio en perspectiva!

¡Siatz los planvienguts!

Qu’es aquò ? Kommen Sie und teilen Sie mit Ania und Joan-Francés einen Moment auf Béarnais, eine Diskussion, die für alle offen ist, Lernende, Sprecherinnen und Sprecher. Im Saal von La Muda können Sie « la lenga nosta » hören und sprechen. Ein guter Moment des Austauschs in Aussicht!

Siatz los planvienguts!

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Béarn des Gaves