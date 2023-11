Exposition à la mude : à la découverte du ciel de Gaston Febus à nos jours 15 rue des puits salants Salies-de-Béarn, 6 novembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Les Amis du Vieux Salies ont le plaisir de vous présenter une nouvelle exposition en vingt tableaux conçue et réalisée par l’Escòla Gaston Febus dans le cadre des actions de l’hiver et du printemps du Topin de Lenga, de la Companhia Lo Nau et de la Fabricoterie. Une nouvelle façon pour découvrir le ciel depuis l’époque de Gaston Febus jusqu’à nos jours..

2023-11-06 fin : 2023-11-30 18:00:00. EUR.

15 rue des puits salants Salle de la Mude

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Die Amis du Vieux Salies freuen sich, Ihnen eine neue Ausstellung in zwanzig Bildern zu präsentieren, die von der Escòla Gaston Febus im Rahmen der Winter- und Frühlingsaktionen des Topin de Lenga, der Companhia Lo Nau und der Fabricoterie konzipiert und realisiert wurde. Eine neue Art, den Himmel von der Zeit von Gaston Febus bis heute zu entdecken.

