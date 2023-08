Journées Européennes du Patrimoine : le musée du Sel et des Traditions Béarnaises 15 Rue des Puits Salants Salies-de-Béarn, 16 septembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Le riche petit musée associatif vous accueille toute l’après-midi pour vous présenter la passionnante histoire de l’exploitation de la source d’eau salée de Salies-de-Béarn et celle des part-prenants..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 19:00:00. EUR.

15 Rue des Puits Salants

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This small but rich museum welcomes you all afternoon to tell the fascinating story of the Salies-de-Béarn saltwater spring and its part-owners.

El pequeño y rico museo le acoge toda la tarde para contarle la fascinante historia de la explotación del manantial de agua salada de Salies-de-Béarn y la de las personas implicadas.

Das reiche kleine Vereinsmuseum empfängt Sie den ganzen Nachmittag, um Ihnen die spannende Geschichte der Ausbeutung der Salzwasserquelle von Salies-de-Béarn und die der Teilhaber zu präsentieren.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Béarn des Gaves