Exposition temporaire : « Al Cartero, lo mètge poèta » 15 rue des puits salants Salies-de-Béarn, 17 avril 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Les Amis du Vieux Salies présentent une exposition sur Al Cartero dans le cadre des manifestations fêtant le 100e anniversaire de la mort de ce célèbre poète, amoureux de la langue béarnaise.

S’adresser au Musée du sel juste en face..

2023-04-17 à ; fin : 2023-10-31 . .

15 rue des puits salants Salle de la Mude

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Friends of Old Salies present an exhibition on Al Cartero as part of the events celebrating the 100th anniversary of the death of this famous poet and lover of the Bearn language.

Contact the Salt Museum just opposite.

Los Amigos de las Salies Antiguas presentan una exposición sobre Al Cartero en el marco de los actos de celebración del centenario de la muerte de este célebre poeta y amante de la lengua bearnesa.

Póngase en contacto con el Museo de la Sal justo enfrente.

Die Amis du Vieux Salies präsentieren eine Ausstellung über Al Cartero im Rahmen der Veranstaltungen zum 100. Todestag dieses berühmten Dichters, der die Sprache des Béarnaise liebte.

Wenden Sie sich an das Musée du sel direkt gegenüber.

Mise à jour le 2023-06-20 par OT Béarn des Gaves