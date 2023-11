Sauvons Noël 15 rue des plaines Saint-Marcel-lès-Valence, 9 décembre 2023, Saint-Marcel-lès-Valence.

Saint-Marcel-lès-Valence,Drôme

Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, SAUVONS NOËL revient au Bongo ! A l’approche des fêtes, c’est la sortie parfaite pour rêver et s’émerveiller en famille. 1h de spectacle mêlant comédie musicale, arts du cirque et magie !.

2023-12-09 10:30:00 fin : 2023-12-09 11:30:00. EUR.

15 rue des plaines Cabaret Le Bongo

Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To the delight of young and old alike, SAUVONS NOËL returns to Bongo! With the festive season just around the corner, it’s the perfect outing for the whole family to dream and marvel. a 1-hour show combining musical comedy, circus arts and magic!

SAUVONS NOËL vuelve al Bongo para deleite de grandes y pequeños Con las fiestas a la vuelta de la esquina, es la ocasión perfecta para que toda la familia sueñe y se maraville. un espectáculo de una hora que combina comedia musical, artes circenses y magia

Zur Freude von Groß und Klein kehrt SAUVONS NOËLL im Bongo zurück! In der Vorweihnachtszeit ist dies der perfekte Ausflug, um mit der ganzen Familie zu träumen und zu staunen. eine einstündige Show mit einer Mischung aus Musical, Zirkus und Zauberei!

Mise à jour le 2023-11-21 par Valence Romans Tourisme