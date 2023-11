Marché de Noël à l’EHPAD 15 Rue des Orchidées Mézières-en-Brenne, 25 novembre 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

L’association Les Orchidées vous propose un marché de Noël à l’EHPAD de Mézières-en-Brenne..

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

15 Rue des Orchidées

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



The association Les Orchidées proposes you a Christmas market at the EHPAD of Mézières-en-Brenne.

La asociación Les Orchidées propone un mercado de Navidad en el EHPAD de Mézières-en-Brenne.

Der Verein Les Orchidées bietet Ihnen einen Weihnachtsmarkt im Pflegeheim Mézières-en-Brenne an.

Mise à jour le 2023-11-22 par Destination Brenne