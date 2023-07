STAGE DE PRATIQUE ARTISTIQUE : DESSIN – PEINTURE – VIDÉO-ANIMATION 2D 15 rue des jardiniers Épinal, 3 juillet 2023, Épinal.

L’École Supérieure d’Art de Lorraine, Pôle arts plastiques Épinal, propose trois stages de pratique artistique destinés au 15 – 25 ans.

De la vidéo-animation 2D, au dessin ou à la peinture, les jeunes pourront découvrir pendant une semaine l’image et la narration à travers différentes techniques.

Ces stages d’été, animés par d’anciennes diplômées de l’école, gardent l’esprit du lieu, dans cette envie de transmettre le plaisir de construire ensemble.

– Stage Vidéo-aniamtion 2D avec Nadège Baumann

– Stage peinture avec Emma Morison

– Stage Dessin avec Wanqi Gan

L’ÉSAL Épinal est partenaire du Pass Culture

Si vous êtes un particulier ou un enseignant et vous souhaitez utiliser votre Pass Culture, contactez-nous par mail à avauthier@esalorraine.fr ou par téléphone au 03 29 68 50 66.

Procédure pour l’inscription

The École Supérieure d’Art de Lorraine, Pôle arts plastiques Épinal, is offering three practical art courses for 15 to 25 year olds.

From 2D video-animation, to drawing or painting, young people will be able to discover during one week the image and the narration through various techniques.

These summer workshops, led by former graduates of the school, keep the spirit of the place, in this desire to transmit the pleasure of building together.

– 2D video-animation workshop with Nadège Baumann

– Painting workshop with Emma Morison

– Drawing workshop with Wanqi Gan

ÉSAL Épinal is a partner of the Pass Culture

If you are an individual or a teacher and you wish to use your Culture Pass, contact us by email at avauthier@esalorraine.fr or by phone at 03 29 68 50 66.

Procedure for registration

The link to follow to register and pay by credit card via the Taiga platform is accessible from our website.

La École Supérieure d’Art de Lorraine, Pôle arts plastiques Épinal, ofrece tres cursos prácticos de arte para jóvenes de 15 a 25 años.

Desde la videoanimación en 2D, hasta el dibujo o la pintura, los jóvenes podrán descubrir imágenes y narraciones a través de diferentes técnicas durante una semana.

Estos cursos de verano, dirigidos por antiguos diplomados de la escuela, mantienen el espíritu del lugar, en ese deseo de transmitir el placer de construir juntos.

– Taller de videoanimación 2D con Nadège Baumann

– Curso de pintura con Emma Morison

– Curso de dibujo con Wanqi Gan

ÉSAL Épinal es socio del Pass Culture

Si es usted particular o profesor y desea utilizar su Pass Culture, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en avauthier@esalorraine.fr o por teléfono en el 03 29 68 50 66.

Procedimiento de inscripción

El enlace a seguir para inscribirse y pagar con tarjeta de crédito a través de la plataforma Taiga es accesible desde nuestra página web.

Die École Supérieure d’Art de Lorraine, Pôle arts plastiques Épinal, bietet drei Praktika zur künstlerischen Praxis an, die sich an 15- bis 25-Jährige richten.

Von 2D-Videoanimation über Zeichnen bis hin zu Malerei können die Jugendlichen eine Woche lang das Bild und die Erzählung mithilfe verschiedener Techniken entdecken.

Diese Sommerkurse, die von ehemaligen Absolventinnen der Schule geleitet werden, bewahren den Geist des Ortes und wollen die Freude am gemeinsamen Gestalten vermitteln.

– Praktikum 2D-Video-Animation mit Nadège Baumann

– Praktikum Malen mit Emma Morison

– Praktikum Zeichnen mit Wanqi Gan

Die ÉSAL Épinal ist Partner des Pass Culture

Wenn Sie als Privatperson oder Lehrkraft Ihren Kulturpass nutzen möchten, wenden Sie sich per E-Mail an avauthier@esalorraine.fr oder telefonisch unter 03 29 68 50 66 an uns.

Vorgehensweise für die Anmeldung

Der Link, dem Sie folgen müssen, um sich anzumelden und die Zahlung per Kreditkarte über die Taïga-Plattform vorzunehmen, ist über unsere Website zugänglich.

