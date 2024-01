JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’ÉSAL ÉPINAL 15 rue des Jardiniers Épinal, samedi 10 février 2024.

Épinal Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-10 09:00:00

fin : 2024-02-10 17:00:00

Le samedi, les visiteurs pourront découvrir l’établissement de l’ÉSAL Épinal et avoir un aperçu de la production des étudiants en Design d’expression mention image et narration lors de la Journée Portes Ouvertes.

9h – 17h :

– Visites guidées par les étudiants

– Rencontres et échanges avec les enseignants

– Découverte des ateliers de l’école, pôle édition, pôle vidéo, Fablab, studio photo, atelier gravure, atelier volume et céramique

– Vente de production des étudiants

– Petite restauration proposée par Rhyzome, l’association étudiante

9h30 et 14h : Projections vidéos réalisées par les étudiants

10h et 14h30 : Départ pour une visite privilégiée de l’exposition réalisée par les étudiants de 3ème année à La Lune en Parachute, espace d’art contemporain à ÉpinalTout public

15 rue des Jardiniers ÉSAL

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2023-12-30 par OT EPINAL ET SA REGION