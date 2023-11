MARCHÉ DE NOËL 15 Rue des Ecoles Ramonchamp, 9 décembre 2023, Ramonchamp.

Ramonchamp,Vosges

L’association « Minuit Pile » organise son Marché de Noël à la salle des sports de Ramonchamp. Le marché sera suivi du repas tofaille sur réservation à 15€. Les réservations pour le repas seront possibles jusqu’au 1er décembre. Une séance photos est prévue avec le Père Noël. De nombreux exposants seront présents tout au long de l’après-midi pour vous présenter leurs créations.. Tout public

Samedi 2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 20:00:00. 0 EUR.

15 Rue des Ecoles Salle des sports de Ramonchamp

Ramonchamp 88160 Vosges Grand Est



The « Minuit Pile » association is organizing its Christmas Market at the Ramonchamp sports hall. The market will be followed by a tofaille meal (reservation required) at 15? Reservations for the meal will be possible until December 1. A photo session with Santa Claus is planned. Numerous exhibitors will be on hand throughout the afternoon to present their creations.

La asociación « Minuit Pile » organiza su mercado navideño en el pabellón de deportes de Ramonchamp. El mercado irá seguido de una comida tofaille (previa reserva) a las 15? Se aceptan reservas hasta el 1 de diciembre. También habrá oportunidad de fotografiarse con Papá Noel. Durante toda la tarde, numerosos expositores presentarán sus creaciones.

Der Verein « Minuit Pile » organisiert seinen Weihnachtsmarkt in der Sporthalle von Ramonchamp. Im Anschluss an den Markt findet um 15 Uhr ein Tofaille-Essen mit Reservierung statt. Reservierungen für das Essen sind bis zum 1. Dezember möglich. Ein Fotoshooting mit dem Weihnachtsmann ist vorgesehen. Zahlreiche Aussteller sind den ganzen Nachmittag über anwesend, um Ihnen ihre Kreationen vorzustellen.

