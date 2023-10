Lecture en jeux – Atelier 5 15 rue des écoles Penne-d’Agenais, 18 juillet 2024, Penne-d'Agenais.

Penne-d’Agenais,Lot-et-Garonne

L’association Ancrages et la bibliothèque de Penne d’Agenais organisent des ateliers « Lecture en jeux ». Objectif : explorons le livre à travers la vidéo, la sculpture… et l’imagination.

5 ateliers au total jusqu’u 18/19 juillet 2024.

Inscription obligatoire, pour tous les ateliers ou au choix..

15 rue des écoles Bibliothèque

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Ancrages association and the Penne d’Agenais library organize « Reading in games » workshops. Objective: let’s explore the book through video, sculpture… and imagination.

5 workshops in total until July 18/19, 2024.

Registration required, for all workshops or your choice.

La asociación Ancrages y la biblioteca de Penne d’Agenais organizan los talleres « Lecture en jeux ». El objetivo es explorar los libros a través del vídeo, la escultura y la imaginación.

5 talleres en total hasta el 18/19 de julio de 2024.

Inscripción obligatoria, para todos los talleres o según las necesidades.

Der Verein Ancrages und die Bibliothek von Penne d’Agenais organisieren die Workshops « Lecture en jeux ». Ziel: Wir wollen das Buch mithilfe von Videos, Skulpturen… und Fantasie erkunden.

insgesamt 5 Workshops bis zum 18./19. Juli 2024.

Anmeldung erforderlich, für alle oder einzelne Workshops.

