Fête tricolore 15 rue des écoles Malmerspach, 13 juillet 2023, Malmerspach.

Malmerspach,Haut-Rhin

Défilé aux lampions, crémation du bûcher et feu d’artifice sont au rendez-vous pour cette soirée conviviale avec animation musicale et repas échine de porc, frites, salade, dessert et café (sur réservation) !.

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . 0 EUR.

15 rue des écoles

Malmerspach 68550 Haut-Rhin Grand Est



A lantern-lit parade, pyre-burning and fireworks display make for a convivial evening, with musical entertainment and a meal of pork loin, French fries, salad, dessert and coffee (reservation required)!

Una procesión iluminada con farolillos, una hoguera y fuegos artificiales forman parte de esta agradable velada, que incluye música en directo y una comida a base de lomo de cerdo, patatas fritas, ensalada, postre y café (es necesario reservar)

Ein Laternenumzug, die Verbrennung des Scheiterhaufens und ein Feuerwerk gehören zu diesem geselligen Abend mit musikalischer Unterhaltung und einem Essen mit Schweinelende, Pommes frites, Salat, Dessert und Kaffee (Reservierung erforderlich)!

Mise à jour le 2023-06-27 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin