La Beauté 15 Rue des Clouets Rochecorbon, 2 décembre 2023, Rochecorbon.

Rochecorbon,Indre-et-Loire

Pour en finir avec les difficultés de l’existence, la maladie, la mort et toutes ces choses inutiles… Brigitte et Nicole cherchent une consolation dans la beaute´..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 22:00:00. EUR.

15 Rue des Clouets

Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



To put an end to the difficulties of life, illness, death and all those useless things? Brigitte and Nicole seek consolation in beauty’.

¿Acabar con las dificultades de la vida, la enfermedad, la muerte y todas esas cosas inútiles? Brigitte y Nicole buscan consuelo en la belleza’.

Um mit den Schwierigkeiten des Lebens, der Krankheit, dem Tod und all den unnötigen Dingen fertig zu werden? Brigitte und Nicole suchen Trost in der Schönheit.

