Concert du groupe vocal Unis-Sons 15 rue des Barons de Fleckenstein Soultz-sous-Forêts, 17 décembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

Soultz-sous-Forêts,Bas-Rhin

[NOEL EN OUTRE FORET] Entre amis ou en famille, assistez au concert de Noël de l’ensemble Vocal Unis-Sons qui proposera un concert dynamique et réjouissant !.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . 0 EUR.

15 rue des Barons de Fleckenstein

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



[Christmas in the Forest] With friends or family, attend the Christmas concert of the Unis-Sons Vocal Ensemble which will offer a dynamic and joyful concert!

[Navidad en el bosque] Con amigos o en familia, asista al concierto de Navidad del Conjunto Vocal Unis-Sons, que ofrecerá un concierto dinámico y alegre

