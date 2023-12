La Fabrik : rencontre, projets d’instalation agricole 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers, 1 décembre 2023, Saint-Pardoux-Soutiers.

Saint-Pardoux-Soutiers,Deux-Sèvres

Gouter – Rencontre, projets d’installation agricole, le 15 décembre, de 14h à 16h30.

organisé par l’ADEAR

Gratuit – dans la salle

contact@lesfabrigands.fr

Adresse : 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin 79310 St-Pardoux-Soutiers.

15 rue des 4 Mares Château-Bourdin

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Gouter – Rencontre, agricultural installation projects, December 15, 2pm to 4:30pm.

organized by ADEAR

Free – in the hall

contact@lesfabrigands.fr

Address: 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin 79310 St-Pardoux-Soutiers

Gouter – Rencontre, proyectos de puesta en marcha de granjas, 15 de diciembre, de 14.00 a 16.30 h.

organizado por ADEAR

Gratuito – en la sala

contact@lesfabrigands.fr

Dirección: 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin 79310 St-Pardoux-Soutiers

Gouter – Treffen, Projekte zur Niederlassung in der Landwirtschaft, 15. Dezember, 14-16.30 Uhr.

organisiert von ADEAR

Kostenlos – in der Halle

contact@lesfabrigands.fr

Adresse: 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin 79310 St-Pardoux-Soutiers

Mise à jour le 2023-11-27 par CC Val de Gâtine