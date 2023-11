La Fabrik : Initiations à la soudure et à l’utilisation des machines à bois 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers, 25 novembre 2023, Saint-Pardoux-Soutiers.

Saint-Pardoux-Soutiers,Deux-Sèvres

De 9h à 17h initiation à la soudure 120€ – Equipements et matériels fournis.

Dans l’atelier métal.

De 9h à 13h initiation à l’utilisation des machines à bois 80€ – Equipements fournis.

Dans l’atelier bois.

Sur réservation

Contact : contact@lesfabrigands.fr

Adresse : 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin 79310 St-Pardoux-Soutiers

Gratuit.

15 rue des 4 Mares Château-Bourdin

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



From 9am to 5pm: introduction to welding 120? – Equipment and materials provided.

In the metal workshop.

From 9am to 1pm introduction to the use of woodworking machines 80? – Equipment provided.

In the wood workshop.

On reservation

Contact: contact@lesfabrigands.fr

Address: 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin 79310 St-Pardoux-Soutiers

Free

De 9 a 17 h: iniciación a la soldadura 120? – Equipamiento y materiales proporcionados.

En el taller de metal.

De 9.00 a 13.00 h: iniciación a la utilización de máquinas para trabajar la madera 80? – Material proporcionado.

En el taller de madera.

Previa concertación

Contacto: contact@lesfabrigands.fr

Dirección: 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin 79310 St-Pardoux-Soutiers

Gratis

Von 9 bis 17 Uhr Einführung in das Schweißen 120? – Ausrüstung und Material werden bereitgestellt.

In der Metallwerkstatt.

Von 9.00 bis 13.00 Uhr Einführung in die Benutzung von Holzbearbeitungsmaschinen 80? – Ausrüstung wird gestellt.

In der Holzwerkstatt.

Nach vorheriger Anmeldung

Kontakt: contact@lesfabrigands.fr

Adresse: 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin 79310 St-Pardoux-Soutiers

Kostenlos

