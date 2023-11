La Fabrik : Atelier mouvements de vie 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers, 21 novembre 2023, Saint-Pardoux-Soutiers.

Saint-Pardoux-Soutiers,Deux-Sèvres

Mardi 21 novembre de 10h à 12h, Mélanie Jolly vous propose dans la salle de La Fabrik, un atelier Mouvements de Vie.

Pratique de mouvements improvisés et expression libre par le corps avec les outils de l’eutonie GERDA Alexander et de la composition de l’instant.

Renseignements et réservation directement auprès de Mélanie au 06 79 45 00 65

Adresse : 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin 79310 St-Pardoux-Soutiers

Tarif: libre et conscient entre 10 et 20€ pour des atelier de 2 heures..

15 rue des 4 Mares Château-Bourdin

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Tuesday November 21 from 10am to 12pm, Mélanie Jolly offers a Mouvements de Vie workshop at La Fabrik.

Practice improvised movements and free expression through the body, using the tools of GERDA Alexander eutonie and composition of the moment.

Information and booking directly with Mélanie on 06 79 45 00 65

Address: 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin 79310 St-Pardoux-Soutiers

Price: free and conscious, between 10 and 20? for 2-hour workshops.

El martes 21 de noviembre, de 10:00 a 12:00, Mélanie Jolly impartirá un taller de Mouvements de Vie en La Fabrik.

Práctica de movimientos improvisados y expresión libre a través del cuerpo, utilizando las herramientas de GERDA Alexander Eutony y la composición del momento.

Información y reservas directamente con Mélanie en el 06 79 45 00 65

Dirección: 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin 79310 St-Pardoux-Soutiers

Precio: gratuito y consciente entre 10 y 20? por un taller de 2 horas.

Am Dienstag, dem 21. November, von 10.00 bis 12.00 Uhr bietet Ihnen Mélanie Jolly im Saal von La Fabrik einen Workshop Mouvements de Vie an.

Praktizieren Sie improvisierte Bewegungen und freien Ausdruck durch den Körper mit den Werkzeugen der Eutonie GERDA Alexander und der Komposition des Augenblicks.

Informationen und Reservierungen direkt bei Mélanie unter 06 79 45 00 65

Adresse: 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin 79310 St-Pardoux-Soutiers

Tarif: frei und bewusst zwischen 10 und 20 ? für zweistündige Workshops.

