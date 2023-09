La Fabrik : portes ouvertes et Journée Nationale de l’habitat réversible 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers, 30 septembre 2023, Saint-Pardoux-Soutiers.

Saint-Pardoux-Soutiers,Deux-Sèvres

Portes ouvertes Samedi 30 septembre à partir de 10h30 Journée nationale de l’habitat réversible dimanche 1 octobre à partir de 12h

Descriptif : Ateliers d’initiation, bois, métal, couture, numérique Spectacles chorale, musicale, concert, boum, danse Marché d’art et d’artisanat local Visite du tiers-lieu Visite d’habitats légers dôme et yourte Table ronde autour de l’habitats réversible Bar, restauration « faites maison » , restauration indienne.

Contact : contact@lesfabrigands.fr

Adresse : 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin 79310 St-Pardoux-Soutiers

Tarif : Entrée gratuite Spectacles à prix libre mais nécessaire.

Open house Saturday September 30 from 10:30 a.m. National Reversible Habitat Day Sunday October 1 from 12 p.m

Description: Introductory workshops, wood, metal, sewing, digital Shows, choir, music, concert, dance, boum Local arts and crafts market Visit of the third place Visit of light dome and yurt habitats Round table on reversible habitats Bar, homemade food, Indian food.

Contact: contact@lesfabrigands.fr

Address: 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin 79310 St-Pardoux-Soutiers

Price: Admission free Shows free of charge but must be booked in advance

Jornada de puertas abiertas Sábado 30 de septiembre a partir de las 10.30 h Día nacional de la vivienda reversible Domingo 1 de octubre a partir de las 12 h

Descripción: Talleres de iniciación a la madera, el metal, la costura y la tecnología digital Actuaciones corales y musicales, conciertos, bailes y danzas Mercado local de artesanía Visita al tercer lugar Visita a los hábitats de cúpulas luminosas y yurtas Mesa redonda sobre hábitats reversibles Bar, comida casera, comida india.

Contacto: contact@lesfabrigands.fr

Dirección: 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin 79310 St-Pardoux-Soutiers

Precio: Entrada gratuita Espectáculos a precio libre pero necesarios

Tag der offenen Tür Samstag, 30. September ab 10.30 Uhr Nationaler Tag des umkehrbaren Wohnens Sonntag, 1. Oktober ab 12 Uhr

Beschreibung : Einführungsworkshops, Holz, Metall, Nähen, Digitales Chor-, Musik-, Konzert-, Boum-, Tanzvorführungen Markt für Kunst und lokales Handwerk Besuch des Drittortes Besuch von Leichtbauwohnungen mit Kuppel und Jurte Runder Tisch zum Thema reversibles Wohnen Bar, « hausgemachte » Speisen, indische Speisen.

Kontakt: contact@lesfabrigands.fr

Adresse: 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin 79310 St-Pardoux-Soutiers

Tarif: Freier Eintritt Aufführungen zu freien Preisen, aber erforderlich

