TRAIL DES PORTES DE BELLEFONTAINE 15 rue de Roncevaux Champigneulles, 11 novembre 2023, Champigneulles.

Champigneulles,Meurthe-et-Moselle

Le Club d’Athlétisme de Champigneulles organise la quatrième édition du Trail des « Portes de Bellefontaine » le Samedi 11 novembre.

Tout d’abord, c’est un retour sur le site du Complexe sportif de Bellefontaine à Champigneulles.

Au programme:

Un trail de 19 km (470M D+) à 18 €.

Une marche nordique de 13 km, chronométrée (180 M D+) à 13 €.

Plusieurs endurance trail, toutes les heures et 1er départ à 8 heures : 4 ou 8 boucles de 7 km et 180M D+ la boucle. 4 boucles 20 € et 8 boucles 40 €.

Renseignements et inscriptions sur le site. Aucune inscription sur place!. Tout public

Samedi 2023-11-11 08:00:00 fin : 2023-11-11 12:00:00. .

15 rue de Roncevaux

Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Champigneulles Athletics Club is organizing the fourth edition of the « Portes de Bellefontaine » Trail on Saturday November 11th.

First of all, it’s a return to the Bellefontaine sports complex in Champigneulles.

On the program:

A 19km trail (470M D+) at 18?

A 13 km timed Nordic walk (180 M D+) at 13?

Several trail endurance events, every hour and 1st start at 8 a.m.: 4 or 8 loops of 7 km and 180M D+ per loop. 4 loops 20 ? and 8 loops 40 ?.

Information and registration on the website. No on-site registration!

El Club de Atletismo Champigneulles organiza el sábado 11 de noviembre la cuarta edición del Trail des Portes de Bellefontaine.

En primer lugar, se trata del regreso al complejo deportivo de Bellefontaine, en Champigneulles.

El programa incluye

Un trail de 19 km (470M D+) a 18?

Una marcha nórdica cronometrada de 13 km (180 M D+) a las 13?

Varias pruebas de resistencia de trail, cada hora con la primera salida a las 8: 4 u 8 vueltas de 7 km y 180 M D+ por vuelta. 4 vueltas de 20 euros y 8 vueltas de 40 euros.

Información e inscripciones en el sitio web. No hay inscripciones in situ

Der Club d’Athlétisme de Champigneulles organisiert am Samstag, den 11. November, die vierte Ausgabe des Trail des « Portes de Bellefontaine ».

Zunächst ist es eine Rückkehr auf das Gelände des Sportkomplexes Bellefontaine in Champigneulles.

Auf dem Programm:

Ein 19 km langer Trail (470M D+) um 18 ?

Nordic Walking über 13 km mit Zeitmessung (180 m Höhenunterschied) zu 13 ?

Mehrere Ausdauertrails, jede Stunde und erster Start um 8 Uhr: 4 oder 8 Schleifen von 7 km und 180 M+ pro Schleife. 4 Schleifen 20 ? und 8 Schleifen 40 ?

Informationen und Anmeldungen auf der Website. Keine Anmeldung vor Ort!

