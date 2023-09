COBERFEST 15 Rue de Malabry Bressuire, 14 octobre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

L’iconique fête de la bière à l’allemande s’installe à Bressuire !

Portée par le COB 79 en partenariat avec le V&B, venez profiter d’une soirée conviviale sous un chapiteau de 380 m² installé sur le stade de rugby.

Vous retrouverez toute l’équipe du COB 79 sur place assurant le service au bar et la restauration.

Repas sur réservation, animé par la Bandas et DJ en fin de soirée..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 02:00:00. EUR.

15 Rue de Malabry Stade Alain Métayer

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The iconic German beer festival comes to Bressuire!

Organized by COB 79 in partnership with V&B, come and enjoy a convivial evening under a 380 m² big top set up on the rugby stadium.

The entire COB 79 team will be on hand to serve you at the bar and provide catering.

Reservations required for meals, entertained by the Bandas and DJ at the end of the evening.

La emblemática fiesta de la cerveza alemana llega a Bressuire

Organizada por el COB 79 en colaboración con V&B, venga a disfrutar de una velada de convivencia bajo una carpa de 380 m² instalada en el estadio de rugby.

Todo el equipo del COB 79 estará a su disposición para atenderle en el bar y proporcionarle el catering.

Reserva obligatoria para las comidas, con bandas en directo y DJ al final de la velada.

Das ikonische deutsche Bierfest kommt nach Bressuire!

Die Veranstaltung wird vom COB 79 in Zusammenarbeit mit dem V&B organisiert. Genießen Sie einen geselligen Abend in einem 380 m² großen Zelt auf dem Rugbystadion.

Das gesamte Team des COB 79 ist vor Ort und sorgt für den Service an der Bar und die Verpflegung.

Essen auf Vorbestellung, Musik von Bandas und DJ am Ende des Abends.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Bocage Bressuirais