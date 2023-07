Mendi, le jardin de tous 15 rue de Louillot Anglet, 12 juillet 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Nous réaménageons notre site d’Anglet afin d’accueillir du public et de faire découvrir notre métier d’Horticulteur. Nous développons notre offre de tourisme d’affaires (réception de séminaires) et de tourisme de savoir-faire (visite de nos serres, parcours ludo-pédagogique, activités récréatives…).

En plein cœur d’Anglet, Mendi vous ouvre ses portes le temps d’une visite, d’un rassemblement, d’un atelier créatif ou horticole, vous serez en totale connexion avec la nature..

15 rue de Louillot

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



We are redeveloping our site in Anglet in order to welcome the public and to make them discover our profession of horticulturist. We are developing our business tourism offer (reception of seminars) and tourism of know-how (visit of our greenhouses, edutainment course, recreational activities…).

In the heart of Anglet, Mendi opens its doors to you for a visit, a gathering, a creative or horticultural workshop, you will be in total connection with nature.

Estamos remodelando nuestro emplazamiento de Anglet para acoger al público y dar a conocer nuestra profesión de horticultores. Desarrollamos nuestra oferta de turismo de negocios (recepción de seminarios) y de turismo del saber hacer (visita de nuestros invernaderos, recorrido pedagógico, actividades lúdicas…).

En el corazón de Anglet, Mendi le abre sus puertas para una visita, una reunión, un taller creativo u hortícola, estará en total conexión con la naturaleza.

Wir gestalten unseren Standort in Anglet neu, um Besucher zu empfangen und ihnen unseren Beruf als Gartenbauer näher zu bringen. Wir entwickeln unser Angebot für den Geschäftstourismus (Empfang von Seminaren) und den Know-how-Tourismus (Besichtigung unserer Gewächshäuser, spielerisch-pädagogischer Parcours, Freizeitaktivitäten…).

Mendi liegt im Herzen von Anglet und öffnet seine Türen für einen Besuch, eine Versammlung, einen kreativen oder gärtnerischen Workshop.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Anglet