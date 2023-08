Visites guidées Brasserie du Vignoble 15 rue de l’Industrie Ribeauvillé, 25 août 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Découvrez les coulisses d’une des premières micro-brasseries d’Alsace ! La Brasserie du Vignoble vous accueille pour une visite commentée de sa production, suivie d’une dégustation de bières artisanales. Cette visite est l’occasion unique d’échanger avec des passionnés de la bière, mais aussi d’en apprendre davantage sur cette spécialité alsacienne. Réservation obligatoire..

15 rue de l’Industrie

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Discover the backstage of one of the first microbreweries in Alsace! The Brasserie du Vignoble welcomes you for a commented visit of its production, followed by a tasting of craft beers. This visit is a unique opportunity to talk with beer lovers, but also to learn more about this Alsatian specialty. Reservation required.

Descubra los bastidores de una de las primeras microcervecerías de Alsacia La Brasserie du Vignoble le da la bienvenida para una visita guiada de su producción, seguida de una degustación de cervezas artesanales. Esta visita es una oportunidad única para conversar con aficionados a la cerveza, pero también para aprender más sobre esta especialidad alsaciana. Reserva obligatoria.

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen einer der ersten Mikrobrauereien im Elsass! Die Brasserie du Vignoble empfängt Sie zu einer kommentierten Besichtigung ihrer Produktion, gefolgt von einer Verkostung von handwerklich gebrauten Bieren. Dieser Besuch ist eine einmalige Gelegenheit, sich mit Bierliebhabern auszutauschen, aber auch mehr über diese elsässische Spezialität zu erfahren. Reservierung erforderlich.

