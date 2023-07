Journées Européennes du Patrimoine – Maison, ensemble rural de la famille Berry 15 rue de l’église Razès, 16 septembre 2023, Razès.

Razès,Haute-Vienne

Visite guidée de l’extérieur des bâtiments et du parc avec explications sur la vie rurale d’autrefois en compagnie de la propriétaire des lieux Muriel Prou-Devorsine. Le pigeonnier fait partie d’un ensemble rural de bâtiments (grange-étable, boulangerie, fruitier avec belles accolades du XVe siècle) et de l’habitation, le tout daté entre les XVIe et XVIIIe. Il a été construit en 1716, restauré dans les années 50 et remis en état de l’extérieur dans les années 80. A sa base se trouvait un poulailler et une porcherie. Classé aux Monuments Historiques. Visite du parc. Visite effective entre 1 et 30 personnes. Sans réservation. Convient aux enfants à partir de 6 ans..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 12:00:00. EUR.

15 rue de l’église

Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the exterior of the buildings and park, with explanations of rural life in the past, in the company of the owner Muriel Prou-Devorsine. The dovecote is part of a rural ensemble of buildings (barn-stable, bakery, fruit orchard with beautiful 15th-century brackets) and dwelling, all dating from between the 16th and 18th centuries. It was built in 1716, restored in the 1950s and refurbished from the outside in the 1980s. At its base was a henhouse and pigsty. Listed as a Historic Monument. Visit the park. Visits for 1 to 30 people. No reservation required. Suitable for children aged 6 and over.

Visita guiada del exterior de los edificios y del terreno, con explicaciones sobre la vida rural de antaño en compañía de la propietaria, Muriel Prou-Devorsine. El palomar forma parte de un conjunto de edificios rurales (granero-establo, panadería, huerto frutal con bellas ménsulas del siglo XV) y de la vivienda, todos ellos datados entre los siglos XVI y XVIII. Fue construido en 1716, restaurado en los años 50 y rehabilitado exteriormente en los 80. En su base había un gallinero y una pocilga. Catalogado como Monumento Histórico. Visita al parque. Visita efectiva entre 1 y 30 personas. No es necesario reservar. Apto para niños a partir de 6 años.

Geführte Besichtigung der Außenseite der Gebäude und des Parks mit Erklärungen zum früheren Landleben in Begleitung der Besitzerin des Ortes Muriel Prou-Devorsine. Der Taubenschlag ist Teil eines ländlichen Gebäudekomplexes (Scheune mit Stall, Bäckerei, Obstbaumhaus mit schönen Klammern aus dem 15. Jahrhundert) und des Wohnhauses, die alle zwischen dem 16. und 18. Es wurde 1716 erbaut, in den 1950er Jahren restauriert und in den 1980er Jahren von außen wieder in Stand gesetzt. An seiner Basis befanden sich ein Hühner- und ein Schweinestall. Es steht unter Denkmalschutz. Besichtigung des Parks. Effektive Besichtigung zwischen 1 und 30 Personen. Ohne Reservierung möglich. Geeignet für Kinder ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-06 par SPL Terres de Limousin