Relais de la flamme du souvenir 15 rue de l’Eglise Les Houches, 9 novembre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

Pour célébrer les Haut-Savoyards morts pour la France, les membres de l’EMHM traversent la Vallée, avec en main la flamme du soldat inconnu. Arrêt prévu aux Houches à 11h le jeudi 09 novembre..

2023-11-09 11:00:00 fin : 2023-11-09 . .

15 rue de l’Eglise Monument aux morts

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



To celebrate the Haut-Savoyards who died for France, members of the EMHM cross the Valley, holding the flame of the unknown soldier. Scheduled stop at Les Houches at 11am on Thursday, November 09.

Para conmemorar a los Haut-Savoyards que murieron por Francia, miembros de la EMHM atraviesan el Valle sosteniendo la llama del soldado desconocido. Parada prevista en Les Houches a las 11h del jueves 09 de noviembre.

Um die Haut-Savoyards zu feiern, die für Frankreich gestorben sind, ziehen die Mitglieder der EMHM mit der Flamme des unbekannten Soldaten in der Hand durch das Tal. Geplanter Halt in Les Houches um 11 Uhr am Donnerstag, den 09. November.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc