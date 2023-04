Commémoration de la Victoire du 08 mai 1945 15 rue de l’Eglise, 8 mai 2023, Les Houches.

Cérémonie officielle, suivie d’une allocution de Madame Le Maire. A l’issue de la cérémonie, la Municipalité vous convie à un vin d’honneur qui sera servi devant la Mairie..

2023-05-08 à 12:15:00 ; fin : 2023-05-08 . .

15 rue de l’Eglise Monument aux morts

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Official ceremony, followed by a speech by the Mayor. At the end of the ceremony, the Municipality invites you to a wine of honor which will be served in front of the Town Hall.

Ceremonia oficial, seguida de un discurso del Alcalde. Al final de la ceremonia, el Ayuntamiento le invita a un vin d’honneur que se servirá delante del Ayuntamiento.

Offizielle Zeremonie, gefolgt von einer Ansprache der Bürgermeisterin. Im Anschluss an die Zeremonie lädt die Stadtverwaltung Sie zu einem Ehrenwein ein, der vor dem Rathaus serviert wird.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc