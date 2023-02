Rencontre et dédicace avec Michel Germain 15 rue de l’Eglise Le croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Rencontre et dédicace avec Michel Germain 15 rue de l’Eglise, 23 février 2023, Le croisic. Rencontre et dédicace avec Michel Germain Jeudi 23 février, 19h00 15 rue de l’Eglise Rencontre et dédicace avec Michel Germain – Jeudi 23 février à 19h00 Rencontre et dédicace avec Michel Germain pour son livre « Un voilier nommé Kurun » 15 rue de l’Eglise Librairie les Cerfs-Volants 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T18:00:00+00:00 – 2023-02-24T04:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu 15 rue de l'Eglise Adresse Librairie les Cerfs-Volants 44490 Le croisic Ville Le croisic lieuville 15 rue de l'Eglise Le croisic Departement Loire-Atlantique

15 rue de l'Eglise Le croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le croisic/

Rencontre et dédicace avec Michel Germain 15 rue de l’Eglise 2023-02-23 was last modified: by Rencontre et dédicace avec Michel Germain 15 rue de l’Eglise 15 rue de l'Eglise 23 février 2023 15 rue de l'Eglise Le croisic Le Croisic

Le croisic Loire-Atlantique