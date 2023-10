SAINT-BRICE ET LE SECRET DU GRAAL 15 Rue de l’Église Falck, 11 novembre 2023, Falck.

Falck,Moselle

Saint-Brice et le secret du Graal. Escape Game – chasse au trésor (Groupe de 3 à 8 personnes maximum) organisé par l’Amicale du Personnel et des Élus de Falck. Sur réservation 10€ par personne. Renseignements au 06 20 00 29 41.. Tout public

Samedi 2023-11-11 fin : 2023-11-11 . 10 EUR.

15 Rue de l’Église

Falck 57550 Moselle Grand Est



Saint-Brice and the secret of the Grail. Escape Game – treasure hunt (groups of 3 to 8 people maximum) organized by the Amicale du Personnel et des Élus de Falck. Reservations required: 10? per person. Information on 06 20 00 29 41.

Saint-Brice y el secreto del Grial. Escape Game – búsqueda del tesoro (Grupos de 3 a 8 personas máximo) organizado por la Amicale du Personnel et des Élus de Falck. Reserva obligatoria: 10 euros por persona. Información en el 06 20 00 29 41.

Saint-Brice und das Geheimnis des Grals. Escape Game – Schatzsuche (Gruppe von 3 bis maximal 8 Personen), organisiert von der Amicale du Personnel et des Élus de Falck (Freundeskreis des Personals und der Abgeordneten von Falck). Auf Reservierung 10? pro Person. Informationen unter 06 20 00 29 41.

