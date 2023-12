Dédicace et atelier dégustation de vins 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Le croisic Catégories d’Évènement: Le Croisic

Loire-Atlantique Dédicace et atelier dégustation de vins 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Le croisic, 21 décembre 2023, Le croisic. Dédicace et atelier dégustation de vins Jeudi 21 décembre, 19h00 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Inscription: 0 Dédicace et atelier dégustation de vins naturels autour du livre « Le vin par ceux qui le font pour ceux qui le boivent » avec Sylvie Augereau. Sur réservation, nombre de places limitées. 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 90 45 »}, {« type »: « email », « value »: « librairielescerfsvolants@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/dedicace-et-atelier-degustation-de-vins-le-croisic.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

