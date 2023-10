Rencontre avec Ines Castro et Christine Leprince 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Le croisic Catégories d’Évènement: Le Croisic

Loire-Atlantique Rencontre avec Ines Castro et Christine Leprince 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Le croisic, 21 octobre 2023, Le croisic. Rencontre avec Ines Castro et Christine Leprince Samedi 21 octobre, 19h00 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Entrée libre: 0 “Chemins d’espoir, Mémoire d’Espagne”, échanges avec les auteures Ines Castro et Christine Leprince. 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 90 45 »}, {« type »: « email », « value »: « librairielescerfsvolants@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/rencontre-avec-ines-castro-et-christine-leprince-le-croisic.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T19:00:00+02:00 – 2023-10-22T05:00:00+02:00

2023-10-21T19:00:00+02:00 – 2023-10-22T05:00:00+02:00 CONFRENCONTRE LITTRATURE Détails Catégories d’Évènement: Le Croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu 15 Rue de l'Église 44490 Le croisic Adresse 15 Rue de l'Église 44490 Le croisic Ville Le croisic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 15 Rue de l'Église 44490 Le croisic Le croisic latitude longitude 47.2947;-2.5132

15 Rue de l'Église 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le croisic/