Rencontre autour de l’ouvrage Molière par lui-même 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Le croisic, 24 juin 2023, Le croisic.

Rencontre autour de l’ouvrage Molière par lui-même Samedi 24 juin, 19h00 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Entrée libre: 0

Rencontre autour de l’ouvrage « Molière par lui-même », en compagnie de Françoise Thyrion et Thierry Jamet.

15 Rue de l’Église 44490 Le croisic 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 90 45 »}, {« type »: « email », « value »: « librairielescerfsvolants@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/rencontre-autour-de-l-ouvrage-moliere-par-lui-meme-le-croisic.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T19:00:00+02:00 – 2023-06-25T05:00:00+02:00

2023-06-24T19:00:00+02:00 – 2023-06-25T05:00:00+02:00

CONFRENCONTRE LITTRATURE