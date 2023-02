Poésie, chanson et dédicace avec Lyse Bonneville 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Le croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Poésie, chanson et dédicace avec Lyse Bonneville 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic, 25 mars 2023, Le croisic. Poésie, chanson et dédicace avec Lyse Bonneville Samedi 25 mars, 17h00 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic

Entrée libre: 0 Poésie et chanson avec Lyse Bonneville, dédicace de son ouvrage « Murmures d’étoile. 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T16:00:00+00:00 – 2023-03-26T01:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu 15 Rue de l'Église 44490 Le croisic Adresse 15 Rue de l'Église 44490 Le croisic Ville Le croisic lieuville 15 Rue de l'Église 44490 Le croisic Le croisic Departement Loire-Atlantique

15 Rue de l'Église 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le croisic/

Poésie, chanson et dédicace avec Lyse Bonneville 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic 2023-03-25 was last modified: by Poésie, chanson et dédicace avec Lyse Bonneville 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic 15 Rue de l'Église 44490 Le croisic 25 mars 2023 15 Rue de l'Église 44490 Le croisic Le croisic Le Croisic

Le croisic Loire-Atlantique