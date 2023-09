LA BRASSERIE FÊTE SES 10 ANS ! 15 Rue de la Tresse Revigny-sur-Ornain, 30 septembre 2023, Revigny-sur-Ornain.

Revigny-sur-Ornain,Meuse

La Brasserie de Nettancourt fête ses 10 ans et vous invite à une journée festive. Au programme :

– Visites guidées de la Brasserie

– Démonstration de brassage

– Rallye ESS avec des lots à gagner

– Jeux de société

– Célébration des 10 ans

– Concert

Bière et limonade des 10 ans à découvrir.

Restauration salée, sucrée et buvette. Ouverture de la boutique. Entrée gratuite.. Tout public

Samedi 2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 23:59:00. 0 EUR.

15 Rue de la Tresse Brasserie de Nettancourt

Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est



The Brasserie de Nettancourt celebrates its 10th anniversary and invites you to a day of festivities. On the program:

– Guided tours of the brewery

– Brewing demonstration

– ESS rally with prizes to be won

– Board games

– 10-year celebration

– Concert

10-year beer and lemonade to discover.

Savoury and sweet food and refreshments. Store open. Free admission.

La cervecería Nettancourt celebra su 10º aniversario y le invita a una jornada festiva. En el programa:

– Visitas guiadas a la cervecería

– Demostración de fabricación de cerveza

– Rally SSE con premios

– Juegos de mesa

– Celebración de los 10 años

– Concierto

Cerveza 10 años y limonada para descubrir

Aperitivos y refrescos. Tienda de regalos abierta. Entrada gratuita.

Die Brasserie de Nettancourt feiert ihr 10-jähriges Bestehen und lädt Sie zu einem festlichen Tag ein. Auf dem Programm stehen:

– Führungen durch die Brauerei

– Demonstration des Brauens

– ESS-Rallye mit Preisen zu gewinnen

– Gesellschaftsspiele

– Feier zum 10-jährigen Jubiläum

– Konzert

10-Jahres-Bier und -Limonade zu entdecken.

Herzhafte und süße Speisen und Getränke. Öffnung der Boutique. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT SUD MEUSE