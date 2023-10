Frissons au centre social 15 rue de la République Châteauroux, 20 octobre 2023, Châteauroux.

Châteauroux,Indre

En ces fins de journées d’automne, découvrez l’ancien centre social à la lueur des lampes frontales dans une ambiance frissonnante….

2023-10-20 fin : 2023-10-20 19:00:00. 5 EUR.

15 rue de la République

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire



On these late autumn days, discover the former social center by the light of headlamps in a shivering atmosphere…

En estos días de finales de otoño, descubra el antiguo centro social a la luz de los faros en un ambiente estremecedor…

Entdecken Sie an diesen späten Herbsttagen das ehemalige Sozialzentrum im Schein der Stirnlampen in einer fröstelnden Atmosphäre…

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme