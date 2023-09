Atelier BD 15 Rue de la Poste Assat, 11 octobre 2023, Assat.

Assat,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de sa saison culturelle automnale et de la thématique « Science-Fiction » développée ce trimestre, la Communauté de communes du Pays de Nay propose aux adolescents qui le souhaitent un atelier en deux temps pour découvrir l’univers de la Science-Fiction en bandes dessinées.

Rendez-vous à Assat pour partager un repas avant de décoller en mini-bus spatial jusqu’à la librairie Bachi-Bouzouk. Ensemble, vous rencontrerez les libraires et choisirez des BDs de science-fiction pour le futur Espace Culturel. Vous pourrez ensuite emprunter ces BDs pour les lire chez vous et échanger ensemble le mercredi suivant avant de les présenter au public de la bibliothèque. Prévoir de prendre son repas ! De 11 à 16 ans..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 18:00:00. EUR.

15 Rue de la Poste Bibliothèque

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of its autumn cultural season and the « Science Fiction » theme developed this quarter, the Pays de Nay Community of Communes is offering a two-part workshop for teenagers to discover the world of Science Fiction in comics.

Meet up in Assat to share a meal before taking off in a mini-space bus to the Bachi-Bouzouk bookshop. Together, you’ll meet the booksellers and choose science-fiction comics for the future Espace Culturel. You’ll then be able to borrow these comics to read at home and discuss them together the following Wednesday, before presenting them to the library public. Bring your own lunch! Ages 11 to 16.

En el marco de su temporada cultural de otoño y del tema « Ciencia Ficción » que se desarrolla este trimestre, la Mancomunidad del País de Nay propone un taller en dos partes para los adolescentes interesados en descubrir el mundo de la Ciencia Ficción en cómic.

Nos reuniremos en Assat para comer antes de partir en un minibús espacial hacia la librería Bachi-Bouzouk. Juntos, conoceréis a los libreros y elegiréis cómics de ciencia ficción para el futuro Espace Culturel. A continuación, podrás tomar prestados estos cómics para leerlos en casa y comentarlos juntos el miércoles siguiente antes de presentarlos al público en la librería. ¡Trae tu propio almuerzo! De 11 a 16 años.

Im Rahmen der kulturellen Herbstsaison und des Themas « Science-Fiction », das in diesem Quartal entwickelt wurde, bietet die Communauté de communes du Pays de Nay interessierten Jugendlichen einen Workshop in zwei Phasen an, um die Welt der Science-Fiction in Comics zu entdecken.

Wir treffen uns in Assat, um gemeinsam zu essen, bevor wir mit einem Mini-Raumbus zur Buchhandlung Bachi-Bouzouk fahren. Gemeinsam lernen Sie die Buchhändler kennen und wählen Science-Fiction-Comics für den zukünftigen Kulturraum aus. Anschließend können Sie diese Comics ausleihen, um sie zu Hause zu lesen und sich am darauffolgenden Mittwoch gemeinsam auszutauschen, bevor Sie sie dem Publikum in der Bibliothek vorstellen. Planen Sie eine eigene Mahlzeit ein! Von 11 bis 16 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay