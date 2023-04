Marché hebdomadaire 15 rue de la mairie Lentilly Catégories d’Évènement: Lentilly

Marché hebdomadaire 15 rue de la mairie, 1 janvier 2023, Lentilly. Nombreux forains (producteurs, bouchers charcutiers, poissonnier, pâtissier, vêtements, articles de la maison, miel, boulanger, fromager, …) vous attendent deux fois par semaine à Lentilly..

15 rue de la mairie Place de l’église

Lentilly 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Numerous fairgrounds (producers, butchers, fishmonger, pastry cook, clothes, household articles, honey, baker, cheesemaker, …) are waiting for you twice a week in Lentilly. Numerosas ferias (productores, carniceros, pescaderos, pasteleros, ropa, artículos para el hogar, miel, panaderos, queseros, etc.) le esperan dos veces por semana en Lentilly. Zahlreiche Schausteller (Produzenten, Metzger, Fischhändler, Konditoren, Kleidung, Haushaltswaren, Honig, Bäcker, Käser, …) erwarten Sie zweimal pro Woche in Lentilly.

