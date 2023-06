Visites estivales 2023 – Le patrimoine ferroviaire à Clessé – Clessé 15 Rue de la Mairie Clessé, 25 juillet 2023, Clessé.

Clessé,Deux-Sèvres

Pendant cette visite, vous traverserez la campagne pour ensuite faire une première halte devant l’ancienne gare de Clessé rénovée et ensuite vers les deux maisons de gardien situé le long de la voie verte.

La visite sera suivie d’un pot convivial.

Sur réservation auprès de l’ office de tourisme..

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 . EUR.

15 Rue de la Mairie Parking Espace Carmin

Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



During this visit, you will cross the countryside to make a first stop in front of the old station of Clessé renovated and then towards the two houses of guard located along the green way.

The visit will be followed by a convivial drink.

On reservation at the tourist office.

Durante esta visita, atravesará el campo para hacer una primera parada frente a la antigua estación renovada de Clessé y, a continuación, en las dos casas del guarda situadas a lo largo de la vía verde.

La visita irá seguida de una copa de convivencia.

Previa reserva en la oficina de turismo.

Während dieses Besuchs werden Sie durch die Landschaft fahren, um dann einen ersten Halt vor dem renovierten alten Bahnhof von Clessé zu machen und anschließend zu den beiden Wächterhäusern, die sich entlang des grünen Weges befinden.

Im Anschluss an die Besichtigung findet ein gemütlicher Umtrunk statt.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-24 par OT Bocage Bressuirais