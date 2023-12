L’internement des nomades au camp de Montreuil-Bellay (1941-1945), Conférence du CCHA, par Virginie Daudin 15 rue de la Gornière Châtellerault, 23 novembre 2024, Châtellerault.

Châtellerault Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-23 16:00:00

fin : 2024-11-23 16:30:00

L’internement des nomades au camp de Montreuil-Bellay (1941-1945), Conférence du CCHA par **Virginie Daudin, Directrice du Centre régional « Résistance et libertés »**.

15 rue de la Gornière La Gornière

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



2023-12-10