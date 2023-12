Les centres-villes en marge ou au cœur de l’action publique dans des petites villes de Nouvelle Aquitaine Conférence du CCHA par Elodie Texier 15 rue de la Gornière Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 16:00:00

Les centres-villes en marge ou au cœur de l'action publique dans des petites villes de Nouvelle Aquitaine, par **Elodie Texier, docteure en géographie**.

15 rue de la Gornière La Gornière

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

