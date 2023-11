spectacle en famille 15 rue de La Gornière Châtellerault, 26 novembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Spectacle en famille pour tous, GRATUIT. Suivi d’un goûter et d’un temps d’éechanges..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 16:30:00. .

15 rue de La Gornière Grande salle de La Gornière

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



FREE family show for all. Followed by a snack and discussion.

Espectáculo familiar para todos, GRATUITO. Seguido de un aperitivo y una charla.

Familienvorstellung für alle, KOSTENLOS. Anschließend gibt es einen Imbiss und Zeit zum Austausch.

