Le « Off du festival », soirée anniversaire par les Conteurs de Caus’ette 15 rue de la Gornière Châtellerault, 14 novembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

A partir de morceaux choisis dont les mots évoquent des souvenirs plus ou moins émouvants, douloureux ou légers, les Conteurs Caus’ette nous emmènent sur un chemin du conte inexploré.

Entre émotions fortes ou légères, des surprises nous attendent.

Verre de l’amitié et gâteau d’anniversaire auprès le spectacle..

15 rue de la Gornière La Gornière

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Based on selected pieces whose words evoke memories ranging from the moving to the painful to the light-hearted, Les Conteurs Caus’ette take us down an unexplored path of storytelling.

From strong to light emotions, surprises await us.

Glass of friendship and birthday cake after the show.

Los cuentacuentos de Caus’ette nos embarcan en un viaje inexplorado de narración, a partir de una selección de canciones cuya letra evoca recuerdos más o menos conmovedores, dolorosos o ligeros.

De las emociones fuertes a las ligeras, nos esperan sorpresas.

Copa de la amistad y tarta de cumpleaños después del espectáculo.

Ausgehend von ausgewählten Stücken, deren Worte mehr oder weniger bewegende, schmerzhafte oder leichte Erinnerungen hervorrufen, führen uns die Conteurs Caus’ette auf einen unerforschten Weg des Märchens.

Zwischen starken oder leichten Emotionen erwarten uns Überraschungen.

Freundschaftsgetränk und Geburtstagskuchen nach der Vorstellung.

