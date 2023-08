Reprise des cours de gym 15 Rue de la Gare Saint-Victurnien, 4 septembre 2023, Saint-Victurnien.

Saint-Victurnien,Haute-Vienne

Nous vous proposons une formule horaire (forfait 1h par semaine, etc). Vous pourrez ainsi vous rendre aux séances de votre choix. Nous vous proposons un nouveau cours, le Body Zen chaque lundi. Cette discipline se pratique en musique et s’inspire des gyms douces du monde et de la gymnastique suédoise. Retrouver les « matinée bien-être » le mardi, les séances « tendance zumba fitness cardio » le mardi et la « gym active » le jeudi. Nos portes ouvertes seront les 2 premières semaines de septembre..

2023-09-04 fin : 2023-09-30 . EUR.

15 Rue de la Gare Salle de la Bernardie

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



We offer an hourly package (1 hour per week, etc.). This means you can attend the sessions of your choice. We’re introducing a new class, Body Zen, every Monday. Body Zen is based on gentle world gyms and calisthenics, and is performed to music. You’ll also find « matinée bien-être » on Tuesdays, « tendance zumba fitness cardio » on Tuesdays and « gym active » on Thursdays. Our open house will be the first 2 weeks of September.

Ofrecemos un paquete por horas (1 hora a la semana, etc.). Así que puedes acudir a las sesiones que prefieras. Introducimos una nueva clase, Body Zen, todos los lunes. Esta clase está ambientada con música y se inspira en los gimnasios del mundo suave y la calistenia. También encontrarás « matinée bien-être » los martes, « tendance zumba fitness cardio » los martes y « gym active » los jueves. Nuestras jornadas de puertas abiertas serán las 2 primeras semanas de septiembre.

Wir bieten Ihnen eine Stundenformel an (Pauschalpreis 1 Stunde pro Woche usw.). So können Sie zu den Sitzungen Ihrer Wahl kommen. Wir bieten Ihnen jeden Montag einen neuen Kurs an, Body Zen. Diese Disziplin wird mit Musik durchgeführt und ist von den sanften Gymnastikübungen der Welt und der schwedischen Gymnastik inspiriert. Die « Wellness-Matinee » am Dienstag, die « Zumba Fitness Cardio Trend »-Sitzungen am Dienstag und die « Aktive Gymnastik » am Donnerstag werden wieder angeboten. Unsere Tage der offenen Tür werden in den ersten beiden Septemberwochen sein.

