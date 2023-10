CAFE DU PERE RIOU – SOIREE JAZZ MANOUCHE 15 rue de la Croix Verte Morannes sur Sarthe-Daumeray, 3 novembre 2023, Morannes sur Sarthe-Daumeray.

Morannes sur Sarthe-Daumeray,Maine-et-Loire

Venez assister au concert Jazz manouche organisé par l’association le cercle du Père Riou..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 22:00:00. EUR.

15 rue de la Croix Verte Morannes

Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Join us for a gypsy jazz concert organized by the association le cercle du Père Riou.

Venga a disfrutar de un concierto de jazz gitano organizado por la asociación cercle du Père Riou.

Besuchen Sie das Gypsy-Jazz-Konzert, das von der Vereinigung le cercle du Père Riou organisiert wird.

