Formation au PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) – Grand Public 15 Rue de la Corne Jacquot Bournot Noidans-lès-Vesoul Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Noidans-lès-Vesoul Formation au PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) – Grand Public 15 Rue de la Corne Jacquot Bournot Noidans-lès-Vesoul, 31 janvier 2024, Noidans-lès-Vesoul. Noidans-lès-Vesoul Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 09:00:00

fin : 2024-01-31 17:30:00 . Journée de formation aux premiers secours. – Protection

– Protection des populations

– Alerte

– Obstruction des voies aériennes

– Hémorragies

– Perte de connaissance

– Arrêt cardiaque

– Malaises

– Plaies

– Brûlures

– Traumatisme Inscription obligatoire. EUR.

15 Rue de la Corne Jacquot Bournot Noidans-lès-Vesoul

Noidans-lès-Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-22 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL Détails Catégories d’Évènement: Haute-Saône, Noidans-lès-Vesoul Autres Code postal 70000 Lieu 15 Rue de la Corne Jacquot Bournot Adresse 15 Rue de la Corne Jacquot Bournot Noidans-lès-Vesoul Ville Noidans-lès-Vesoul Departement Haute-Saône Lieu Ville 15 Rue de la Corne Jacquot Bournot Noidans-lès-Vesoul Latitude 47.62413 Longitude 6.13858 latitude longitude 47.62413;6.13858

15 Rue de la Corne Jacquot Bournot Noidans-lès-Vesoul Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noidans-les-vesoul/