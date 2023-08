Exposition IN SITU, Marleen Sleeuwits 15 Rue de la Chaîne Rouen, 16 septembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Première exposition personnelle en France de Marleen Sleeuwits (1980), IN SITU associe une sélection d’œuvres de l’artiste néerlandaise, réalisées au cours des dix dernières années, à un ensemble issu de sa récente résidence de création sur le territoire rouennais.

Les surfaces pleines, lustrées, colorées des photographies de l’artiste parviennent, de manière éblouissante, à occulter les multiples percées, prélèvements et autres opérations physiques dont elles résultent. C’est en premier lieu dans les non-lieux du tertiaire, produits en masse par notre ère post-industrielle, que l’image de Marleen Sleeuwits prend corps. Investissant notamment à La Haye un immeuble de bureaux laissé vacant, elle s’ingénie à « peler » l’espace. Le dépouillant de ses oripeaux, elle découvre, à coups de scie-cloche et de tournevis, une dimension alternative. Là, les tubes de néons ne sont plus docilement alignés au plafond mais s’agglutinent en une composition solaire, irradiante. Loin de sa destination originelle, le matériau de construction à disposition devient matière première pour des compositions formelles déjouant la perception de l’espace. Les notions d’échelle, de dedans, de dehors, n’ont plus cours dans la dimension photographique élaborée par Marleen Sleeuwits.

La photographie de l’artiste, exhibant sa texture et sa palette, conjugue mystérieusement effet de surface et appel d’air : le regard, happé, s’aventure dans les entrelacs de sa surface labyrinthique pour espérer démêler l’illusion de la réalité. Invitée en résidence à Rouen, c’est vers une autre profondeur, géologique, que l’artiste se penche : celle de la pierre de Seine et ses modes d’existence, des grottes bordant le fleuve à l’architecture gothique. Moulages et prises de vues sur site, sont complétés, de retour au studio, d’impressions 3-D, de maquettes, de montages numériques, comme autant de menus gestes déposés à la surface de la grande histoire.

La résidence de création et l’exposition de Marleen Sleeuwits ont reçu le soutien du Fonds Mondriaan et de l’Ambassade des Pays-Bas en France. La résidence de création de Marleen Sleeuwits a reçu l’appui logistique des services Culture et du Patrimoine bâti de la Ville de Rouen, de l’Association du Couvent Troglodytique Sainte-Barbe ainsi que de l’atelier de restauration Giordani, Rouen.

LES DATES CLÉS AUTOUR DE L’EXPOSITION

– Vernissage le vendredi 15 septembre, en présence de l’artiste

Visites commentées :

– Samedi 16 septembre*, 16h

– Samedis 7 octobre, 16h

– Jeudi 16 novembre, 19h

– Mardi 13 décembre, 12:30

– Samedi 16 décembre, 16h

*doublée en LSF

– Atelier pour enfants 5/10 ans avec Sophie Grassart le dimanche 17 septembre à 14h30

– Conférence « La photographie au-delà de l’image » avec Michel Poivert le mardi 5 décembre à 19h00

Entrée libre.

Vendredi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2024-01-06 19:00:00. .

15 Rue de la Chaîne

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



The first solo exhibition in France by Marleen Sleeuwits (1980), IN SITU combines a selection of works by the Dutch artist, produced over the last ten years, with a collection from her recent creative residency in the Rouen area.

The solid, glossy, colorful surfaces of the artist?s photographs dazzlingly succeed in concealing the multiple piercings, samplings and other physical operations from which they result. It is primarily in the non-places of the tertiary sector, mass-produced by our post-industrial era, that Marleen Sleeuwits? image takes shape. Taking over a vacant office building in The Hague, she sets about « peeling » the space. Stripping it of its ornaments, she uses a hole saw and screwdriver to discover an alternative dimension. Here, neon tubes are no longer obediently aligned on the ceiling, but coalesce into a solar, radiant composition. Far from their original purpose, the building materials at hand become raw material for formal compositions that challenge our perception of space. Notions of scale, of inside and outside, no longer apply in the photographic dimension developed by Marleen Sleeuwits.

Showing off her texture and palette, Sleeuwits? photography mysteriously combines a surface effect with an air current: the eye is drawn in, venturing into the labyrinthine intricacies of her surface in the hope of unravelling illusion from reality. Invited to take up a residency in Rouen, the artist turns her attention to another, geological depth: that of Seine stone and its modes of existence, from riverside caves to Gothic architecture. Back in the studio, moldings and on-site shots are complemented by 3-D prints, models and digital montages, like so many small gestures deposited on the surface of great history.

Marleen Sleeuwits? residency and exhibition were supported by the Mondriaan Fund and the Dutch Embassy in France. Marleen Sleeuwits? creative residency received logistical support from the Culture and Built Heritage departments of the City of Rouen, the Association du Couvent Troglodytique Sainte-Barbe and the Giordani restoration workshop, Rouen.

KEY DATES AROUND THE EXHIBITION

– Opening on Friday September 15, in the presence of the artist

Guided tours :

– Saturday, September 16*, 4pm

– Saturday, October 7, 4pm

– Thursday, November 16, 7pm

– Tuesday, December 13, 12:30 pm

– Saturday, December 16, 4pm

*dubbed in LSF

– Workshop for children aged 5/10 with Sophie Grassart Sunday, September 17, 2:30pm

– Conference « Photography beyond the image » with Michel Poivert on Tuesday, December 5 at 7:00 pm

Free admission

Primera exposición individual en Francia de Marleen Sleeuwits (1980), IN SITU reúne una selección de obras de la artista neerlandesa, realizadas en los últimos diez años, con un conjunto procedente de su reciente residencia creativa en Ruán.

Las superficies sólidas, brillantes y coloristas de las fotografías de la artista son deslumbrantemente eficaces a la hora de ocultar las múltiples rupturas, sustracciones y otras operaciones físicas que se derivan de ellas. Es sobre todo en los no-lugares del sector terciario, producidos en masa por nuestra era post-industrial, donde la imagen de Marleen Sleeuwits toma forma. En un edificio de oficinas vacío de La Haya, Marleen Sleeuwits « pela » el espacio. Despojándolo de sus ornamentos, utiliza una sierra para metales y un destornillador para descubrir una dimensión alternativa. Aquí, los tubos de neón ya no se alinean dócilmente en el techo, sino que se funden en una composición solar y radiante. Lejos de su propósito original, el material de construcción se convierte en la materia prima de composiciones formales que desafían nuestra percepción del espacio. Las nociones de escala, de interior y exterior, ya no son relevantes en la dimensión fotográfica desarrollada por Marleen Sleeuwits.

Haciendo gala de su textura y su paleta, la fotografía de Sleeuwits combina misteriosamente un efecto de superficie con una corriente de aire: el ojo es atraído, aventurándose en el laberinto de su superficie laberíntica con la esperanza de desentrañar la ilusión de realidad. Invitada a residir en Ruán, la artista se ha volcado en otra profundidad geológica: la de la piedra del Sena y sus modos de existencia, desde las grutas que bordean el río hasta la arquitectura gótica. Molduras y tomas in situ se completan, de vuelta al estudio, con impresiones en 3D, maquetas y montajes digitales, como tantos pequeños gestos dejados en la superficie de la gran historia.

La residencia y la exposición de Marleen Sleeuwits contaron con el apoyo del Fondo Mondriaan y de la Embajada de los Países Bajos en Francia. La residencia creativa de Marleen Sleeuwits contó con el apoyo logístico de los departamentos de Cultura y Patrimonio Construido del Ayuntamiento de Ruán, la Association du Couvent Troglodytique Sainte-Barbe y el taller de restauración Giordani, Ruán.

FECHAS CLAVE DE LA EXPOSICIÓN

– Inauguración el viernes 15 de septiembre, en presencia del artista

Visitas guiadas :

– Sábado 16 de septiembre*, 16.00 h

– Sábado 7 de octubre, 16.00 h

– Jueves 16 de noviembre, 19.00 h

– Martes 13 de diciembre, 12.30 h

– Sábado 16 de diciembre, 16.00 h

*doblado en LSF

– Taller para niños de 5/10 años con Sophie Grassart el domingo 17 de septiembre a las 14:30 horas

– Conferencia « La fotografía más allá de la imagen » con Michel Poivert el martes 5 de diciembre a las 19.00 h

Entrada gratuita

IN SITU ist die erste Einzelausstellung von Marleen Sleeuwits (1980) in Frankreich und kombiniert eine Auswahl von Werken der niederländischen Künstlerin, die in den letzten zehn Jahren entstanden sind, mit einer Reihe von Werken, die während ihres jüngsten Aufenthalts in Rouen entstanden sind.

Die vollen, glänzenden und farbigen Oberflächen der Fotografien der Künstlerin verdecken auf blendende Weise die zahlreichen Durchbrüche, Entnahmen und anderen physischen Operationen, aus denen sie hervorgehen. Marleen Sleeuwits’ Bilder entstehen in erster Linie in den Nicht-Orten des Dienstleistungssektors, die in unserem postindustriellen Zeitalter massenhaft produziert werden. Sie hat unter anderem ein leerstehendes Bürogebäude in Den Haag besetzt und versucht, den Raum zu « schälen ». Sie entkleidet den Raum und entdeckt mit Hilfe von Lochsägen und Schraubenziehern eine alternative Dimension. Hier sind die Neonröhren nicht mehr fügsam an der Decke aufgereiht, sondern vereinen sich zu einer sonnigen, strahlenden Komposition. Weit entfernt von seiner ursprünglichen Bestimmung wird das zur Verfügung stehende Baumaterial zum Rohstoff für formale Kompositionen, die die Wahrnehmung des Raums verzerren. In der fotografischen Dimension, die Marleen Sleeuwits entwirft, spielen Maßstab, Innen und Außen keine Rolle mehr.

Die Fotografie der Künstlerin, die ihre Textur und Palette zur Schau stellt, vereint auf mysteriöse Weise Oberflächeneffekt und Luftzug: Der Blick wird gefangen, wagt sich in die Verflechtungen ihrer labyrinthischen Oberfläche und hofft, die Illusion von der Realität zu entwirren. Die Künstlerin, die zu einem Aufenthalt in Rouen eingeladen wurde, blickt in eine andere, geologische Tiefe: die des Seine-Steins und seiner Existenzweisen, von den Höhlen am Fluss bis hin zur gotischen Architektur. Abgüsse und Aufnahmen vor Ort werden nach der Rückkehr ins Studio durch 3D-Drucke, Modelle und digitale Montagen ergänzt, wie kleine Gesten auf der Oberfläche der großen Geschichte.

Der Künstleraufenthalt und die Ausstellung von Marleen Sleeuwits wurden vom Mondriaan Fonds und der niederländischen Botschaft in Frankreich unterstützt. Der Künstleraufenthalt von Marleen Sleeuwits wurde logistisch unterstützt von den Abteilungen für Kultur und Baukultur der Stadt Rouen, der Association du Couvent Troglodytique Sainte-Barbe und dem Restaurierungsatelier Giordani, Rouen.

DIE WICHTIGSTEN DATEN RUND UM DIE AUSSTELLUNG

– Vernissage am Freitag, den 15. September, in Anwesenheit des Künstlers

Kommentierte Besichtigungen :

– Samstag, 16. September*, 16 Uhr

– Samstag, 7. Oktober, 16 Uhr

– Donnerstag, 16. November, 19 Uhr

– Dienstag, 13. Dezember, 12:30

– Samstag, 16. Dezember, 16 Uhr

*synchronisiert in LSF

– Workshop für Kinder 5/10 Jahre mit Sophie Grassart am Sonntag, 17. September, 14:30 Uhr

– Vortrag « La photographie au-delà de l’image » mit Michel Poivert am Dienstag, 5. Dezember, 19.00 Uhr

Freier Eintritt

