L’Entre-potes fête ses 1 an avec Nova Vida 15, rue de la Cavalerie Arles, 10 juin 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

On se retrouve entre potes avec Nova Vida.

2023-06-10 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-10 . .

15, rue de la Cavalerie L’Entre-potes

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Nova Vida is the place to be with friends

Reúnete con tus amigos en Nova Vida

Mit Nova Vida trifft man sich unter Kumpels

