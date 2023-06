A la découverte des escargots de Margaux 15 rue de Hirtzbach Largitzen, 3 juillet 2023, Largitzen.

Largitzen,Haut-Rhin

Découverte de la ferme hélicicole et de toutes les étapes de la vie des escargots. Possibilité de dégustation à la fin de la visite. Sur réservation uniquement..

2023-07-03 à ; fin : 2023-07-03 12:00:00. EUR.

15 rue de Hirtzbach

Largitzen 68580 Haut-Rhin Grand Est



Discovery of the snail farm and all the stages of the snails’ life. Possibility of tasting at the end of the visit. On reservation only.

Descubrimiento de la granja de caracoles y de todas las etapas de la vida de los caracoles. Degustación de caracoles al final de la visita. Sólo con reserva previa.

Entdeckung der Schneckenfarm und aller Lebensphasen der Schnecken. Möglichkeit zur Verkostung am Ende des Besuchs. Nur mit Reservierung.

