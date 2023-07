Pot d’accueil 15 rue de Froeschwiller Morsbronn-les-Bains, 2 août 2023, Morsbronn-les-Bains.

Morsbronn-les-Bains,Bas-Rhin

Découverte de la région touristique de l’Alsace Verte, des manifestations et animations du territoire, rencontre avec des producteurs locaux. Moment de partage et de convivialité..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 18:00:00. 0 EUR.

15 rue de Froeschwiller

Morsbronn-les-Bains 67360 Bas-Rhin Grand Est



Discovery of the tourist region of Alsace Verte, events and animations of the territory, meeting with local producers. A moment of sharing and conviviality.

Descubrimiento de la región turística de Alsacia Verde, eventos y actividades en la zona, encuentro con los productores locales. Un momento de compartir y convivir.

Entdeckung der Tourismusregion « Grünes Elsass », der Veranstaltungen und Animationen der Region, Treffen mit lokalen Produzenten. Moment des Austauschs und der Geselligkeit.

Mise à jour le 2023-06-19 par Office de tourisme de l’Alsace Verte