Création 2024. Résidence du 4 au 8 décembre 2023.

Spectacle à volonté insolent et cynique, nous souhaitons donner un coup de pied dans les codes du cirque, afin de faire un grand feu de joie de ce qui est attendu de nous. Pourquoi ce titre ? Le vilain chien, c’est le chien qui n’obéit pas et qui refuse de se soumettre. C’est le fils indigne. Avec cette création, nous souhaitons faire souffler un vent de révolte joyeuse, car nous n’avons jamais été et ne nous ne serons jamais les meilleur·e·s du monde.

Mais comme le cirque c’est ce qu’on sait faire de mieux, qu’on ne sait faire (presque) que ça et qu’on ne veut rien faire d’autre, FUCK, on est encore là !

La compagnie La Générale Posthume est fondée en 2019 par Elvis Buczkowski (CNAC en 2019) et Bambou Monnet (Lido en 2017). Leur première création L’Hiver Rude (2021), est un spectacle de cirque dadaïste et trapèze fixe en 57 minutes pour la salle. La compagnie travaille sur le territoire en donnant des ateliers cirque auprès de public en situation de handicap.

Elle poursuit ses projets vidéos-impros initiés en 2019 ainsi que des laboratoires clown et « attentat du réel » en espace public.

Tout public à partir de 7 ans.

Durée : 50min.

15 Rue de Fagnières Salle Rive Gauche

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



La Générale Posthume: Naughty Dog

Creation 2024. Residency from December 4 to 8, 2023.

A show with a cheeky, cynical edge, we’re aiming to kick the circus codes into high gear, to make a bonfire out of what’s expected of us. Why the title? The naughty dog is the dog that doesn’t obey and refuses to submit. It’s the unworthy son. With this creation, we want to blow a wind of joyful revolt, because we have never been and we will never be the best in the world.

But since circus is what we know how to do best, since that?s (almost) all we know how to do, and since we don?t want to do anything else, FUCK, we?re still here!

La Générale Posthume was founded in 2019 by Elvis Buczkowski (CNAC in 2019) and Bambou Monnet (Lido in 2017). Their first creation, L?Hiver Rude (2021), is a 57-minute Dadaist circus and fixed trapeze show for the theater. The company works locally, giving circus workshops for disabled audiences.

It is continuing its video-impros projects initiated in 2019, as well as clown and « real attack » laboratories in public spaces.

For all ages 7 and up.

Running time: 50min

La Générale Posthume: Naughty Dog

Creado en 2024. En residencia del 4 al 8 de diciembre de 2023.

Espectáculo cínico y descarado, queremos acabar con los códigos del circo y hacer una hoguera de lo que se espera de nosotros. ¿Por qué este título? El perro travieso es el perro que no obedece y se niega a someterse. Es el hijo indigno. Con esta creación queremos soplar un viento de alegre rebeldía, porque nunca hemos sido ni seremos los mejores del mundo.

Pero porque el circo es lo que mejor sabemos hacer, porque es lo único que sabemos hacer, y porque no queremos hacer otra cosa, ¡JODER, seguimos aquí!

La Générale Posthume fue fundada en 2019 por Elvis Buczkowski (CNAC en 2019) y Bambou Monnet (Lido en 2017). Su primera creación, L’Hiver Rude (2021), es un espectáculo de 57 minutos de circo dadaísta y trapecio fijo para teatro. La compañía trabaja a nivel local, dirigiendo talleres de circo para personas con discapacidad.

Prosigue los proyectos de vídeo-impros que inició en 2019, así como laboratorios de clown y « ataque real » en espacios públicos.

Para todos los públicos a partir de 7 años.

Duración: 50min

La Générale Posthume: Vilain Chien (Böser Hund)

Uraufführung 2024. Residenz vom 4. bis 8. Dezember 2023.

Spektakel mit frechem und zynischem Willen, wir möchten den Codes des Zirkus einen Tritt versetzen, um ein großes Freudenfeuer dessen zu entfachen, was von uns erwartet wird. Warum dieser Titel? Der hässliche Hund ist der Hund, der nicht gehorcht und sich weigert, sich zu unterwerfen. Er ist der unwürdige Sohn. Mit dieser Kreation möchten wir einen Wind der fröhlichen Revolte wehen lassen, denn wir waren nie die Besten der Welt und werden es auch nie sein.

Aber da der Zirkus das Beste ist, was wir tun können, wir (fast) nur das tun können und nichts anderes tun wollen, FUCK, wir sind noch da!

Die Kompanie La Générale Posthume wurde 2019 von Elvis Buczkowski (CNAC 2019) und Bambou Monnet (Lido 2017) gegründet. Ihre erste Kreation L?Hiver Rude (2021), ist ein dadaistisches Zirkusspektakel mit festem Trapez in 57 Minuten für den Saal. Die Kompanie arbeitet in der Region und gibt Zirkusworkshops für Menschen mit Behinderungen.

Sie setzt ihre 2019 begonnenen Video-Impro-Projekte sowie Clown- und « Attentat der Wirklichkeit »-Laboratorien im öffentlichen Raum fort.

Für alle Zuschauer ab 7 Jahren.

Dauer: 50min

