Spectacle : T’as vu l’heure 15 Rue de Fagnières Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Spectacle pour enfants par Romain Changenot, alias GOLOSO. Découvrez également le livre du spectacle, illustré par Jean-Noël Caron.

Dès 4 ans..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 11:45:00. .

15 Rue de Fagnières Salle Rive Gauche

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Children’s show by Romain Changenot, aka GOLOSO. Also discover the show’s book, illustrated by Jean-Noël Caron.

Ages 4 and up.

Espectáculo para niños de Romain Changenot, alias GOLOSO. Descubra también el libro del espectáculo, ilustrado por Jean-Noël Caron.

A partir de 4 años.

Aufführung für Kinder von Romain Changenot, alias GOLOSO. Entdecken Sie auch das Buch zur Show, illustriert von Jean-Noël Caron.

Ab 4 Jahren.

