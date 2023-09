Compagnie Raoui : De l’eau dans la bouche 15 Rue de Fagnières Châlons-en-Champagne, 9 novembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Sortie de résidence.

Création prévue en 2024 – résidence du 6 au 11 novembre 2023.

Théâtre de rue, aventure hydrologique et humaine.

Un point en Haute-Marne : le Point Triple.

Deux lignes de partage des eaux s’y croisent, le destin d’une goutte de pluie s’y joue à quelques mètres. Elles sont deux, elles viennent d’ailleurs. Elles vont chercher le goût de l’eau d’ici. L’eau comme métaphore des “ Gens du Point ” : celles et ceux qui vivent autour du Point Triple.

Elles partent pour capter les eaux qui circulent autour, celles de surface, mais aussi les eaux souterraines. Leur dessein : savoir « Qui vit ici », dans ces campagnes que l’on dit « en déclin ». Elles traversent les villages, s’arrêtent avec une cabine unique en son genre. Des arrêts pour raconter leur quête. Des arrêts pour rencontrer les vivant·e·s.

Après une formation d’interprète à la Comédie de Reims et une expérience de comédienne pour le jeune public, Morgane Audoin intègre en 2017 la FAI-AR à Marseille. Elle y commence l’écriture de Nenna, et crée en 2019 la compagnie Raoui. Laëtitia Madancos, auteure, metteuse en scène et performeuse en espace public, passe par la FAI-AR en 2017. Son travail d’écriture se veut révélateur d’humanités et de paysages en mouvement. Il parle surtout d’existence en résistance. Lise Mazeaud, scénographe et architecte, directrice artistique de Menu Détail, explore les possibles des matériaux bruts et de réemploi.

Tout public..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 20:00:00. .

15 Rue de Fagnières Salle Rive Gauche

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Out of residency.

Creation scheduled for 2024 – residency from November 6 to 11, 2023.

Street theater, hydrological and human adventure.

A point in Haute-Marne: Point Triple.

Two watersheds intersect, and the fate of a raindrop is decided just a few meters away. There are two of them, and they come from elsewhere. They seek out the taste of local water. Water as a metaphor for ? Gens du Point? the people who live around Point Triple.

They set out to capture the water that circulates around them, both surface and underground. Their aim: to find out « who lives here », in this countryside that is said to be « in decline ». They pass through villages, stopping with a unique cabin. Stops to tell the story of their quest. Stops to meet the living.

After training as a performer at the Comédie de Reims and gaining experience as an actress for young audiences, Morgane Audoin joined FAI-AR in Marseille in 2017. There, she began writing Nenna, and created the Raoui company in 2019. Laëtitia Madancos, author, director and performer in public spaces, passed through FAI-AR in 2017. Her writing reveals humanities and landscapes in motion. Above all, it speaks of existence in resistance. Lise Mazeaud, scenographer and architect, artistic director of Menu Détail, explores the possibilities of raw and reused materials.

Open to all.

Fuera de residencia.

Creación prevista para 2024 – residencia del 6 al 11 de noviembre de 2023.

Teatro de calle, aventura hidrológica y humana.

Un punto en Haute-Marne: Point Triple.

Aquí se cruzan dos cuencas hidrográficas y el destino de una gota de lluvia se decide a pocos metros de distancia. Son dos y vienen de otra parte. Aquí van a buscar el sabor del agua. El agua como metáfora de ? Gens du Point? la gente que vive alrededor de Point Triple.

Parten para recoger el agua que fluye a su alrededor, tanto superficial como subterránea. Su objetivo: descubrir « quién vive aquí », en este campo del que se dice que está « en decadencia ». Recorren los pueblos, deteniéndose en una cabaña única. Paradas para contar la historia de su búsqueda. Paradas para conocer a los vivos.

Tras formarse como intérprete en la Comédie de Reims y trabajar como actriz para el público joven, Morgane Audoin se incorporó a la FAI-AR de Marsella en 2017. Allí comenzó a escribir Nenna, y en 2019 fundó la compañía Raoui. Laëtitia Madancos, autora, directora y performer en espacios públicos, llegó a la FAI-AR en 2017. Su escritura revela humanidades y paisajes en movimiento. Sobre todo, habla de la existencia en resistencia. Lise Mazeaud, escenógrafa y arquitecta, directora artística de Menu Détail, explora las posibilidades de los materiales brutos y reutilizados.

Para el público en general.

Austritt aus der Residenz.

Geplante Uraufführung im Jahr 2024 – Residenz vom 6. bis 11. November 2023.

Straßentheater, hydrologisches und menschliches Abenteuer.

Ein Punkt in der Haute-Marne: der Point Triple.

Zwei Wasserscheiden kreuzen sich dort, das Schicksal eines Regentropfens entscheidet sich wenige Meter entfernt. Sie sind zu zweit, sie kommen von anderswo. Sie gehen auf die Suche nach dem Geschmack des Wassers von hier. Das Wasser als Metapher für die ? Gens du Point? diejenigen, die rund um den Point Triple leben.

Sie machen sich auf den Weg, um das Wasser zu sammeln, das hier zirkuliert, sowohl das Oberflächenwasser als auch das Grundwasser. Sie wollen herausfinden, « wer hier lebt », in diesen ländlichen Gebieten, von denen man sagt, dass sie « im Niedergang begriffen » sind. Sie fahren durch Dörfer und halten mit einer einzigartigen Kabine an. Sie halten an, um von ihrer Suche zu erzählen. Sie halten an, um die Lebenden zu treffen.

Nach einer Ausbildung zur Dolmetscherin an der Comédie de Reims und einer Erfahrung als Schauspielerin für ein junges Publikum tritt Morgane Audoin 2017 in die FAI-AR in Marseille ein. Dort beginnt sie mit dem Schreiben von Nenna und gründet 2019 die Compagnie Raoui. Laëtitia Madancos, Autorin, Regisseurin und Performerin im öffentlichen Raum, durchläuft 2017 die FAI-AR. Ihre schriftstellerische Arbeit will Humanitäten und Landschaften in Bewegung aufzeigen. Sie spricht vor allem von einer Existenz im Widerstand. Lise Mazeaud, Szenografin und Architektin, künstlerische Leiterin von Menu Détail, erforscht die Möglichkeiten von rohen und wiederverwendeten Materialien.

Für alle Altersgruppen.

